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Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti. Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan, gerçek adı Jarad Higgins olan Juice WRLD Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'nin ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı ancak Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

09.12.2019 16:27 - Son Güncelleme: 09.12.2019 16:43
Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

Juice WRLD gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı. Amerika'nın Chicago eyaletinde dünyaya geldi. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazandıve sevilmeye başlandı. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etti.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

_ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaştı. Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan rapçiye ölümünden sonra birçok mesaj yağdı.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi, Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

JUICE WRLD'İN ÖLÜM NEDENİ...

Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamada, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" dedi.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası da gelen bilgiler arasında.

Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

Polis, genç rapçinin kesin ölüm nedenini tespit için adli tıp raporunu bekliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Juice WRLD ölümü ile hayranları yasa boğuldu.

Şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, rapçi Lil Yachty, Lil Nas X gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından genç rapçi için taziye ve üzüntülerini paylaştı.

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