Ünlü rapçi suikaste mi kurban gitti? Şikago havaalanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti
Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti. Rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve Lucid Girls, All Girls Are The Same, Robbery gibi şarkılarıyla tanınan, gerçek adı Jarad Higgins olan Juice WRLD Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'nin ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı ancak Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
09.12.2019 16:27
- Son Güncelleme: 09.12.2019 16:43
Polis, genç rapçinin kesin ölüm nedenini tespit için adli tıp raporunu bekliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Juice WRLD ölümü ile hayranları yasa boğuldu.
Şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, rapçi Lil Yachty, Lil Nas X gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından genç rapçi için taziye ve üzüntülerini paylaştı.
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