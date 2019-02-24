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Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!

Bengü ile Selim Selimoğlu çifti geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Aşk evliliği yapan Bengü, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. Bengü'nün bebek beklediği haberine hayranları da bir hayli sevindi. 16 haftalık anne adayı Bengü, dünyaya geleceği bebeği için şimdiden servet harcadı.

24.02.2019 13:19 - Son Güncelleme: 24.02.2019 13:19
Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!

Bengü, geçtiğimiz ay hakkında çıkan 'hamile' dedikodularına, "Hamile olursam sizlerle paylaşacağım." demişti. 16 haftalık anne adayı Bengü'den geçen gün müjdeli haber geldi.

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Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!

Bengü hamile olduğunu sosyal medya hesabından, "Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet, anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor… 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum... Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada... Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz" sözleriyle paylaştı.

Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!

BENGÜ'DEN BEBEK ODASINA 40 BİN LİRA

16 haftalık hamile olduğunu açıklayan Bengü, bebek odası hazırlığı için beklemeye dayanamadı.

Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!

Ünlü şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.

Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!
Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!
Bengü bebek odası için şimdiden servet harcadı!
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