Doğuştan gelen asaleti, güzelliği ve gizemli gülüşü ile beyaz perdenin en etkileyici kadınlarından biri Grace Kelly. Onun hikâyesi kimileri için bir peri masalı kimileri içinse 'oynadığı bir başka senaryo' olsa da bir şekilde hafızalarda yer edinmeyi başardığı kesin...

Grace Kelly'nin sinema salonlarından kraliyet saraylarına uzanan ve içinde hala çözülememiş pek çok sır barındıran hayatıyla ilgili bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte Lady Diana ile aynı kaderi paylaşan Prenses Grace Kelly'nin yaşamı...