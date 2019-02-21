Bengü hamile olduğunu açıkladı: Evet anne oluyorum! 21.02.2019 17:16

Bengü Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. Armatör Selim Selimoğlu ile büyük bir aşkla evlenen Bengü'nün geçen ay da hakkında hamile olduğu haberi gündeme gelmişti. Bengü, "Hamile olduğumu size söyleyeceğim." demişti. Sonunda beklenen haber geldi. Bengü sözünü tuttu ve hamileliğini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı...