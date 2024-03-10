Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ “Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor” deyip sitem etti!

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Behçet karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı Behçet karakterinden Emanet filmine kadar birçok konu hakkında konuşan Üstündağ, "Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor" sözleriyle dikkat çekti. Bir çocuk babası Üstündağ, oğlu için aldığı önlemi de okuyucularla paylaştı. İşte detaylar...
ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet karakteriyle dahil olan Mustafa Üstündağ, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Muro' tiplemesiyle tanınan Üstündağ, "Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor" sözleriyle dikkat çekti. İşte Sabah'a konuşan ünlü oyuncunun o röportajı...
- Öncelikle hayırlı olsun. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dâhil oldunuz. Süreç nasıl gelişti?
- Çok hızlı oldu. Sosyal medyada benim diziye gireceğime dair bir şeyler okumaya başladım. Arka Sokaklar'dan o yüzden ayrıldı, bu diziye başlıyor diye bir haberlerden, büyük bir beklenti olduğunu anladım. Sonra Oktay abi (Kaynarca) aradı beni, oynar mısın dedi, oynarım tabi ki seve seve dedim.