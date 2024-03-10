Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ “Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor” deyip sitem etti!

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 'a Behçet karakteriyle dahil olan Mustafa Üstündağ , verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

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- Öncelikle hayırlı olsun. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dâhil oldunuz. Süreç nasıl gelişti?

- Çok hızlı oldu. Sosyal medyada benim diziye gireceğime dair bir şeyler okumaya başladım. Arka Sokaklar'dan o yüzden ayrıldı, bu diziye başlıyor diye bir haberlerden, büyük bir beklenti olduğunu anladım. Sonra Oktay abi (Kaynarca) aradı beni, oynar mısın dedi, oynarım tabi ki seve seve dedim.