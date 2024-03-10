2024 Survivor Yunus Emre Özden’nin eşi bakın kim çıktı! Berna Canbeldek’e ateş püskürdü! “Hasta babasının ahı sizi tutsun...”

Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden, son dokunulmazlık oyunu sırasında Berna Canbeldek ile gerilim dolu anlar yaşadı. Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne yürürken ikili yüz yüze geldiği sırada takım arkadaşları Yunus Emre'yi uzaklaştırdı. Acun Ilıcalı'nın konseydeki sözleri ise Survivor'a damga vurdu. Tüm bu yaşananların ardından Yunus Emre Özden'nin eşi sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Fenomen yarışmacının eşi "Hasta babasının ahı sizi tutsun" diyerek ateş püskürdü. İşte detaylar...
Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor All Satr 2024 yarışmasında dokunulmazlık oyununda sinirler iyice gerildi. Oyun sırasında yaşanan gerginlik, Berna'nın Yunus Emre'ye "Sen kime diyorsun ya?" şeklinde çıkışmasıyla başladı.
İki yarışmacı arasında tansiyon yükselirken, takım arkadaşları araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi. Ancak tartışma, dokunulmazlık oyunu sonrasında da devam etti. Konseyde yaşanan gerilim dolu anlarda Acun Ilıcalı'nın sert uyarıları dikkat çekti.
Yunus Emre, konsey sırasında şu ifadeleri kullandı: "Ben oynarken biraz daha sert at diyorlardı. Ogeday da 'Biraz daha erkek gibi at' dedi. Ben de farkı kapatmak için ağzımı yüzümü parçaladım parkurda. Yenildim. Oyun stresindeyken 'Berna topları ver, topları ver, ağla şimdi gibi bir şeyler' dedi. Ben de ters davranınca tutamadım kendimi."