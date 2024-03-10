2024 Survivor Yunus Emre Özden’nin eşi bakın kim çıktı! Berna Canbeldek’e ateş püskürdü! “Hasta babasının ahı sizi tutsun...”

İki yarışmacı arasında tansiyon yükselirken, takım arkadaşları araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi. Ancak tartışma, dokunulmazlık oyunu sonrasında da devam etti. Konseyde yaşanan gerilim dolu anlarda Acun Ilıcalı'nın sert uyarıları dikkat çekti.

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Yunus Emre, konsey sırasında şu ifadeleri kullandı: "Ben oynarken biraz daha sert at diyorlardı. Ogeday da 'Biraz daha erkek gibi at' dedi. Ben de farkı kapatmak için ağzımı yüzümü parçaladım parkurda. Yenildim. Oyun stresindeyken 'Berna topları ver, topları ver, ağla şimdi gibi bir şeyler' dedi. Ben de ters davranınca tutamadım kendimi."