2 yıl evli kaldılar! Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Duygu yüklü veda paylaşımı geldi! "Aşk bitince..."

Malkoçoğlu, Keloğlan, Çiçek Taksi, Selena ve birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da vefat etti. Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenilen oyuncunun acı kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Yıldızoğlu'nun 2 yıl evli kaldığı eski eşinden de duygu yüklü bir veda paylaşımı geldi. Öte yandan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldızoğlu'nun eski eşi de kendisi gibi Yeşilçam yıldızı çıktı.