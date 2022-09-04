Ben Bu Cihana Sığmazam'da düğün var! Ünlü oyuncu evlendi! Gelinlik ve damatlıkla görüntüleri ifşa oldu! Balayını Oktay Kaynarca'nın setinde yaptı
EDHO dizisini özleyenlerin beklediği Ben Bu Cihana Sığmazam yakında ATV ekranlarında boy göstermeye başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Burcu Binici geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tankurt Manas'tan evlenme teklifi almıştı. Manas'a 'evet' yanıtını veren güzel oyuncu hız kaybetmeden soluğu nıkah masasında aldı. Çift yakın dostlarının katılımıyla sade bir törenle dünyaevine girdi. Gelinlik ve damatlıkla görüntüleri ortaya çıktı. Burcu Binici'nin balayı yerine setlere dönmesi dikkat çekti. İşte detaylar....
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu evlendi. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi için geri sayım başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli diziden ilk tanıtım fragmanı geldi. 20 Eylül Salı günü ilk bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacağı konuşulan dizi daha başlamadan gündem olmaya başladı.
Oyuncu kadrosunda yer alan bir isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Söz, Yalan Dolan ve Dürüye'nin Güğümleri gibi yapımlarla tanınan Burcu Binici son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam' ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.
Bir süredir birlikte olduğu müzisyen Tankurt Manas ile evlenme kararı alan Burcu Binici çekimlerden bulduğu ilk fırsatta nikah masasına oturdu.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ragıp Savaş, Eren Vurdem gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Meltem karakterine hayat verecek olan Binici yoğun geçen set programı arasında hazırlıkları tamamlayıp sade bir törenle evlendi.