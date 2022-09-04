Gamze Özçelik ortaya çıktı Instagram'a bakış attı ortalık yıkıldı! 3 yıl Uğur Pektaş'la evli kalmıştı görenler: "Bebeksi güzellik çok masum"
Gamze Özçelik ortaya çıktı Instagram'a bakış attı ortalık yıkıldı! 3 yıl Uğur Pektaş'la evli kalmıştı, Gamze'yi görenler "Bebeksi güzellik, çok masum" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik Instagram'da ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra, "Nadiren de olsa Instagram'a bakış atıyorumdur" notuyla paylaşım yaptı. Gamze Özçelik'i görenler bir kez daha hayran kaldı.
04.09.2022 16:22 - Son Güncelleme: 04.09.2022 16:31
"BEBEKSİ GÜZELLİK ÇOK MASUM"
Gamze Özçelik ortaya çıktı Instagram'a bakış attı ortalık yıkıldı! 3 yıl Uğur Pektaş'la evli kalmıştı görenler, "Bebeksi güzellik, çok masum" yorumları yaptı.
Kurduğu dernekle binlerce insana yardım eden Gamze Özçelik Instagram hesabından uzun bir aradan sonra sevenlerine 'merhaba' dedi.
2008 - 2011 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşık olduğu Uğur Pektaş ile evli kalan ve Murathan Pektaş adında bir erkek evlat dünyaya getiren Gamze Özçelik Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Gözlerden uzak bir yaşam süren ve oğlunu da bu şekilde büyüten Gamze Özçelik, uzun bir aradan sonra yeni paylaşım yaptı.