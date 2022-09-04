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Haberler Magazin Yeşilçam'ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: "Hala bir içim su"

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: "Hala bir içim su"

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında, görenler ise bir daha bakıyor... 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi Yaprak Özdemiroğlu... Müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızıdır. Ayrıca şarkıcı Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun da üvey ablası...1983 yılında 7'den 70'e herkesin hala izlediği Şekerpare filmi ile hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. İlyas Salman ve Şener Şen ile birlikte rol alan Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören 'hala bir içim su' diyor.

04.09.2022 14:50 - Son Güncelleme: 04.09.2022 14:50
Yeşilçam’ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: ’Hala bir içim su’

'HALA BİR İÇİM SU'

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında görenler ise bir daha bakıyor.

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Yeşilçam’ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: ’Hala bir içim su’

Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının değişimleri...

Yeşilçam’ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: ’Hala bir içim su’

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

Yeşilçam’ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: ’Hala bir içim su’

Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a...

Yeşilçam’ın alımlı güzeli Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! O şimdi 59 yaşında gören bir daha bakıyor: ’Hala bir içim su’

İşte yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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