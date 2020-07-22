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Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Gigi Hadid,'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gigi Hadid, hamile hali ile ilk kez kamera karşısına geçmiş ve takipçilerine göbeğini göstermişti. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid'den bornozlu paylaşım geldi. Bella Hadid'in Instagram'dan yaptığı bornozlu paylaşıma, takipçilerinde, 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi olmuş' şeklinde yorumlarda bulundu.

22.07.2020 18:59 - Son Güncelleme: 22.07.2020 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





