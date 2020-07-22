Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'
Gigi Hadid,'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gigi Hadid, hamile hali ile ilk kez kamera karşısına geçmiş ve takipçilerine göbeğini göstermişti. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid'den bornozlu paylaşım geldi. Bella Hadid'in Instagram'dan yaptığı bornozlu paylaşıma, takipçilerinde, 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi olmuş' şeklinde yorumlarda bulundu.
Süper model Hadid kardeşlerden Gigi Hadid, Zayn Malik'ten dünyaya getireceği bebeği için gün sayıyor... geçtiğimiz günlerde son hali ile takipçilerinin karşısına geçen 25 yaşındaki Gigi Hadid, son hali ile herkesi şaşırtmıştı. Karnı burnunda Gigi'yi görenler şok olmuş, hatta sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e benzetmişti.