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Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Gigi Hadid,'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gigi Hadid, hamile hali ile ilk kez kamera karşısına geçmiş ve takipçilerine göbeğini göstermişti. 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekleyen Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid'den bornozlu paylaşım geldi. Bella Hadid'in Instagram'dan yaptığı bornozlu paylaşıma, takipçilerinde, 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi olmuş' şeklinde yorumlarda bulundu.

22.07.2020 18:59 - Son Güncelleme: 22.07.2020 19:34
Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Süper model Hadid kardeşlerden Gigi Hadid, Zayn Malik'ten dünyaya getireceği bebeği için gün sayıyor... geçtiğimiz günlerde son hali ile takipçilerinin karşısına geçen 25 yaşındaki Gigi Hadid, son hali ile herkesi şaşırtmıştı. Karnı burnunda Gigi'yi görenler şok olmuş, hatta sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e benzetmişti.

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Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Bu kez hamile Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid, sosyal medyada gündem oldu. 23 yaşındaki Bella Hadid, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Gigi Hadid'in son halinden sonra Bella'dan gelen paylaşıma, sosyal medyada, 'Ablası Gigi'ye nispet yapar gibi' şeklinde yorumlarda bulunuldu.

Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

İşte Bella Hadid başta olmak üzere ünlülerden gelen bornozlu paylaşımlar...

Bella Hadid'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Hamile ablası Gigi'ye nispet gibi...'

Guido Senia

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