Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırdı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti. Son günlerde öpüşme videosu ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını dostça ayıran Hande Erçel'in eski sevgilileri merak edildi. 26 yaşındaki Hande Erçel'in, bir dönem Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu ile birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncu ile sevgili olduğunu görenler şaşırdı. İşte Kerem Bürsin ile yakıştırılan Hande Erçel'in eski sevgilileri...