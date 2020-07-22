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Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırdı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti. Son günlerde öpüşme videosu ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını dostça ayıran Hande Erçel'in eski sevgilileri merak edildi. 26 yaşındaki Hande Erçel'in, bir dönem Murat Boz'un eski eşi Eliz Sakuçoğlu ile birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncu ile sevgili olduğunu görenler şaşırdı. İşte Kerem Bürsin ile yakıştırılan Hande Erçel'in eski sevgilileri...

22.07.2020 20:00 - Son Güncelleme: 22.07.2020 20:22
Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırttı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Sosyal medyada dönen öpüşme sahnesi ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel'in eski sevgilileri merak edildi. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

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Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırttı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırttı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırttı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

DEMET ÖZDEMİR - YAMAN TACİROĞLU

Hande Erçel'in eski sevgililerini görenler şaşırttı! Hande Erçel meğer bir dönem Murat Boz ile...

SERENAY SARIKAYA - KEREM BÜRSİN

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