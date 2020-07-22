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Oyuncu Haruma Miura hayatını kaybetti! Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu son paylaşımında...

Japon oyuncu Haruma Miura, Tokyo'daki evinde ölü bulundu. 30 yaşında olan Miura'nın ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken Japon oyuncunun ölümünden 3 gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayatını kaybeden Japon sinema ve televizyon yıldızı Haruma Miura'nın, Tokyo'daki evinde menajeri tarafından bulunduğu öğrenildi. 2009 yılında Mainichi Film Ödülleri'nde ödül alan ve birçok Japon TV dizisinde oynayan Miura'yı, zirveye taşıyan rol ise Kimi Ni Todoke oldu.

22.07.2020 18:38 - Son Güncelleme: 22.07.2020 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





