Vav TV İzle
Haberler Magazin Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişikliği fark edenler burun estetiği olduğunu hemen anladı. Bu durumun ardından güzel oyuncunun hayranları tartışmalara başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
02.08.2022 11:50 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:50
Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler ikiye ayrıldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak fotoğraf paylaşımında bulunan İrem Helvacıoğlu'nun büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Son paylaştığı fotoğrafla oldukça gündeme gelen Helvacıoğlu'nu görenler tanıyamadı.

Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişkliği fark edenler hemen burun estetiği olduğunu anladı.

Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Yapılan paylaşımın altında ise ünlü oyuncunun sevenleri birbirine girdi.

SON DAKİKA