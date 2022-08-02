Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişikliği fark edenler burun estetiği olduğunu hemen anladı. Bu durumun ardından güzel oyuncunun hayranları tartışmalara başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...
02.08.2022 11:50 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:50
Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler ikiye ayrıldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...
Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak fotoğraf paylaşımında bulunan İrem Helvacıoğlu'nun büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.