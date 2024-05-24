Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!

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Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti. Bu kapsamda kanun teklifi Meclis'e gelecek.

30 GÜN BEKLEME SÜRESİ

Teklife göre, başıboş köpekler için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.