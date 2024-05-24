Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!

Her geçen gün bir yenisinin daha eklendiği başıboş köpek sorunu, ulaşabildiği en tehlikeli boyutlara ulaştı. Konuya ilişkin bir süredir Meclis'e gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik teklifi de son zamanların en önemli ana gündem maddesi haline geldi. Başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasa teklifinin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor. Masum çocuklar hayatını kaybederken tepki göstermeyen hayvanperestler kanunu duyunca akla hayale gelmeyecek şekilde olayı protesto etmeye başladı. Başıboş köpek düzenlemesine karşı çıkan şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından köpek taklidi yaptığı anları paylaştı.
Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti. Bu kapsamda kanun teklifi Meclis'e gelecek.
30 GÜN BEKLEME SÜRESİ
Teklife göre, başıboş köpekler için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.
Milyonlarca vatandaşın destek verdiği teklife karşı çıkan hayvanperestler akılalmaz protestolara başvuruyor.