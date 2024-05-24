Hazar Ergüçlü'nün sevgilisini daha önce gördünüz mü? Eski aşklarıyla yaş farkı çok konuşulan Hazar Ergüçlü Farah Zeynep Abdullah'ın...

Bu zamana kadar birden fazla yapımda rol alan Hazar Ergüçlü, kariyerinin altın çağını İnci Taneleri dizisinde yaşıyor. Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, her bölüm sonrası partneri Yılmaz Erdoğan ile sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Son olarak özel hayatıyla da merak konusu olan Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi çıktı. İşte İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi...
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber rolüyle kariyerinin altın çağını yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Aşk hayatı merak konusu olan Hazar Ergüçlü, daha öncelerde kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisinde sık sık eleştirilerin odağı olmuştu.
Onur Ünlü ile yollarını ayıran güzel oyuncu, şimdilerde gönlünü başka bir isme kaptırdı.