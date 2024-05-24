Müjde Uzman’ın “Tükendim” açıklamasının ardından Kızılcık Şerbeti’nde ortalık karıştı! Dizinin makyözü Esra Okumuş kovuldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçen günlerde sosyal medya hesabında yazılı bir açıklamada bulunarak gündeme gelmişti. Hastanede serum takviyesi alan ve o anların görsellerini yayınlayan Uzman, daha sonrada çektiği videoları yayınlayarak "Tükendim" demişti. Dizi setinde makyözlük yapan Esra Okumuş, "Tükendim" diyen Uzman'ın hemen ardından çektiği video sebebiyle kovuldu. İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem arkadaşlarına hem de iş hayatına sitem etmişti.
Hastanede serum takviyesi alan ve o anların görsellerini yayınlayan Uzman, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
Müjde Uzman'ın bu paylaşımların ardından set ekibinde makyöz olarak görev alan Esra Okumuş sosyal medya hesabından bir video yayınladı.