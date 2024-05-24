Müjde Uzman’ın “Tükendim” açıklamasının ardından Kızılcık Şerbeti’nde ortalık karıştı! Dizinin makyözü Esra Okumuş kovuldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçen günlerde sosyal medya hesabında yazılı bir açıklamada bulunarak gündeme gelmişti. Hastanede serum takviyesi alan ve o anların görsellerini yayınlayan Uzman, daha sonrada çektiği videoları yayınlayarak "Tükendim" demişti. Dizi setinde makyözlük yapan Esra Okumuş, "Tükendim" diyen Uzman'ın hemen ardından çektiği video sebebiyle kovuldu. İşte detaylar...