Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ne yazık ki ölü sayısı artmaya devam ediyor. Elazığ depremi sonrası ünlü isimlerden sosyal medyada destek çağrıları geldi. Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadı.Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti. İşte ünlü isimlerin deprem paylaşımları...

26.01.2020 14:20 - Son Güncelleme: 26.01.2020 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





