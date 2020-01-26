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Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ne yazık ki ölü sayısı artmaya devam ediyor. Elazığ depremi sonrası ünlü isimlerden sosyal medyada destek çağrıları geldi. Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadı.Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti. İşte ünlü isimlerin deprem paylaşımları...

26.01.2020 14:20 - Son Güncelleme: 26.01.2020 14:41
Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti.

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Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

Toplumsal duyarlılığıyla dikketi çeken Miles, Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylerken, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde de Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

DELLA MİLES

"Geçmiş olsun Elazığ. İçimiz ve ciğerimiz yanıyor Dualarım sizinle"

Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda sınıra giden ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'a da kayıtsız kalmadı: Dualarım sizinle

ACUN ILICALI
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…

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