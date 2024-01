Barış Manço’nun ailesine mahkemeden kötü haber! O davada yıllar sonra yeni gelişme! Alacakları tazminat suya düştü

'Arkadaşım Eşek', 'Domates Biber Patlıcan', 'Sarı Çimeli Mehmet Ağa' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan merhum sanatçı Barış Manço, 11 Şubat 1999 aramızdan ayrıldı. Plaksan Plak Sanayii şirketi, Barış Manço'nun vefatının ardından "Gül Pembe", "Kol Düğmeleri" ve "Dağlar Dağlar" gibi 36 eserini 3 albümde birleştirip "The Best Of Barış Manço" adıyla piyasaya sürdü. Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ise Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etti. Mahkeme, ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine karar verdi. Ancak yıllar sonra davayla ilgili yeni gelişme yaşandı.