Barış Arduç'un şöhret olmadan önceki mesleği şoke etti! 'Rüyalarıma giriyor' deyip anlatmıştı! 8 yıl boyunca...

Türkiye'nin yakışıklı oyuncuları denilince akıllara gelen Barış Arduç, başarılı oyunculuk kariyeriyle milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak, hepimiz Barış Arduç'u oyuncu olarak tanıdık. Ama işin arka planı öyle değil! Barış Arduç'un şöhret olmadan önceki mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi. Oyuncu olmadan 8 yıl önce bakın hangi mesleği yapıyormuş!
Barış Arduç'un şöhret olmadan önceki mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi. Oyuncu olmadan 8 yıl önce bakın hangi mesleği yapıyormuş!
Türkiye'nin yakışıklı oyuncuları denildiği zaman hiç şüphesiz akıllara Barış Arduç gelir.
29 Temmuz 2020'de kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu 2022 yılında baba olmanın mutluluğunu yaşadı.