80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den kahreden haber! “Dualarınızı eksik etmeyin” Arabesk müziğin kraliçelerinden Ayşe Mine...

Asıl adı Mine Akyüz olan Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazındı. 80'li yılların popüler isimlerinden olan şarkıcı, uzun bir süre önce gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek kameralardan uzaklaştı. Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, kötü bir haberle gündeme geldi. Onur Akay, şimdilerde 63 yaşında olan sanatçının son sağlık durumunu "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek paylaştı. İşte detaylar...