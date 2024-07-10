SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den kahreden haber! “Dualarınızı eksik etmeyin” Arabesk müziğin kraliçelerinden Ayşe Mine...

Asıl adı Mine Akyüz olan Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazındı. 80'li yılların popüler isimlerinden olan şarkıcı, uzun bir süre önce gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek kameralardan uzaklaştı. Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, kötü bir haberle gündeme geldi. Onur Akay, şimdilerde 63 yaşında olan sanatçının son sağlık durumunu "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek paylaştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:05 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 15:16
80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den kahreden haber! Dualarınızı eksik etmeyin Arabesk müziğin kraliçelerinden Ayşe Mine... 1

16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenen Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazındı.

80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den kahreden haber! Dualarınızı eksik etmeyin Arabesk müziğin kraliçelerinden Ayşe Mine... 2

80'li yılların popüler isimlerinden olan şarkıcı, uzun bir süre önce gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek kameralardan uzaklaştı.

80’lerin yıldızı Ayşe Mine’den kahreden haber! Dualarınızı eksik etmeyin Arabesk müziğin kraliçelerinden Ayşe Mine... 3

Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, kötü bir haberle gündeme geldi.

SON DAKİKA