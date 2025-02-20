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Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

6 yıllık birlikteliklerini 2020'de evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç'un Jan Asya adında bir kızı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Gupse Özay, önceki gün Jan Asya ile yeni bir paylaşımda bulundu. Kızıyla karlı havanın tadını çıkaran Özay, o anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Jan Asya için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:54
Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez Gupse Özay'ın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Ünlü oyuncu Özay, bugün karı fırsat bilip kızı Jan Asya'yı da alarak kartopu oynadı.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Özay, kızıyla geçirdiği keyifli anlarda çektirdiği bir fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınladı.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Paylaşım kısa sürede gündem olurken Jan Asya için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

ANNESİNE BENZETİLDİ!

Öte yandan Jan Asya geçen günlerde annesi ile Etiler'de görüntülenerek gündem olmuştu. Ünlü çiftin minik kızının annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekmişti.

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

İşte Barış Arduç ile Gupse Özay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Berkay ve çocukları

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Müge Boz ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Can Bonomo ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Fulya Zenginer ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Tolgahan Sayışman ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY VE KIZLARI JAN ASYA

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY VE KIZLARI JAN ASYA

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY VE KIZLARI JAN ASYA

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Burak Özçivit ve çocukları

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Hazal Kaya ve çocukları

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Mehmet Ali Erbil ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Cem Yılmaz ve oğlu

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Mesut Özil ve kızları

Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Ceyda Düvenci ve çocukları