Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Paylaşım kısa sürede gündem olurken Jan Asya için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı.

İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...

ANNESİNE BENZETİLDİ! Öte yandan Jan Asya geçen günlerde annesi ile Etiler'de görüntülenerek gündem olmuştu. Ünlü çiftin minik kızının annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekmişti.

İşte Barış Arduç ile Gupse Özay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...