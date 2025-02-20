Barış Arduç’un eşi ve kızına bakın! Gupse Özay ile minik Jan Asya’nın kar keyfi!

Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu.
2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı.
Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez Gupse Özay'ın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncu Özay, bugün karı fırsat bilip kızı Jan Asya'yı da alarak kartopu oynadı.
Özay, kızıyla geçirdiği keyifli anlarda çektirdiği bir fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınladı.
Paylaşım kısa sürede gündem olurken Jan Asya için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı.
İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...
ANNESİNE BENZETİLDİ!
Öte yandan Jan Asya geçen günlerde annesi ile Etiler'de görüntülenerek gündem olmuştu. Ünlü çiftin minik kızının annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekmişti.
İşte Barış Arduç ile Gupse Özay başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Berkay ve çocukları