Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! “Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2016 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.
Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift, 2019 senesinde Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.
Ünlü çift, 2 yaşına basan oğulları Kerem'in doğum gününü dün organize ettikleri bir partiyle kutladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen ise doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Evcen doğum gününden kareleri "KEREM'im. Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim... Seni çok seviyorum" notuyla yayınladı.
Ünlü çiftin çocuklarıyla verdikleri çekirdek aile pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Karan ve Kerem'in babalarına olan benzerlikleri ise bir kez daha gündeme geldi.
Sosyal medya kullanıcıları Kerem'in yeni yaşını kutlarken "Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var", "İkisi de babasının kopyası olmuş", "Fahriye resmen kocasını doğurmuş" yorumlarında bulundu.
İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem'in doğum gününden yayınladığı o fotoğraflar...