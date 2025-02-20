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Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! “Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 2016 yılında Fahriye evcen ile nikah masasına oturdu ve ünlü çiftin Karan ile Kerem adlarında iki oğlu oldu. Evcen ve Özçivit'in küçük oğulları Kerem, dün yeni yaşını kutladı. Evcen ise oğlunun doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Karan ve Kerem'in babalarına olan benzerlikleri ise bir kez daha gündeme geldi. Evcen'in yayınladığı aile pozunu görenler "Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:15
Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2016 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift, 2019 senesinde Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Ünlü çift, 2 yaşına basan oğulları Kerem'in doğum gününü dün organize ettikleri bir partiyle kutladı.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen ise doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Evcen doğum gününden kareleri "KEREM'im. Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim... Seni çok seviyorum" notuyla yayınladı.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Ünlü çiftin çocuklarıyla verdikleri çekirdek aile pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Karan ve Kerem'in babalarına olan benzerlikleri ise bir kez daha gündeme geldi.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Sosyal medya kullanıcıları Kerem'in yeni yaşını kutlarken "Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var", "İkisi de babasının kopyası olmuş", "Fahriye resmen kocasını doğurmuş" yorumlarında bulundu.

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

İşte Fahriye Evcen'in oğlu Kerem'in doğum gününden yayınladığı o fotoğraflar...

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Fahriye Evcen ve oğlu Kerem

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Fahriye Evcen ve oğlu Kerem

Fahriye Evcen’den çekirdek aile paylaşımı! Oğlunun doğum gününden paylaştı! Fotoğrafta 3 tane Burak Özçivit var

Burak Özçivit - Fahriye Evcen ve oğulları