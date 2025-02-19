Şeyma Subaşı itirafları sıraladı! Güzellik sırrından aşk acısına her şeyi bir bir anlattı!

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Şeyma Subaşı, A Para ekranlarında yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu.
Subaşı, "Kazancını nereye yatır��yorsun?" sorusuna "Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum" şeklinde yanıt verdi.
Emlak yatırımı yapmadığını belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek bir yatırım olarak ev aldım diyemem ama yaşamıma harcıyorum.
Uçak biletlerime harcıyorum, business sınıfında uçuyorum. Güzel evler kiralıyorum. Güzel yemeklere para harcamaktan hiç kaçınmıyorum"
Ayrıca sağlıklı beslenmeye de önem verdiğini belirten ünlü isim, "Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütüm, Hindistan cevizi yağım... Bunlara harcıyorum" dedi.
Yeni projesini de duyuran Subaşı, artık adını taşıyan kozmetik ürünleri satacağını açıkladı. Ünlü fenomen kendi güzellik sırlarını da verdi.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN GÜZELLİK SIRLARI
Şeyma Subaşı, şöyle konuştu: "Tonik kullanıyorum. Spordan sonra cildimi yeniden temizliyorum. C vitaminli bir ürün sürüyorum.
Akşam mesela serum sürüyorum. Leke ve kırışıklık karşıtı oluyor genelde bu. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Güneş kremi en önemlisi"
Ünlü isim şöyle devam etti: "NM Vitamini hiç paylaşmadım bugüne kadar. Bunun içerikleri yaşlanma karşıtı oluyor. Doğal ürünler Kore'den sipariş etmiştim. Japonya seyahatimde aldım. Shot var yaşını durduruyorlar. Değişik kimyagerler yapıyor. Legal bile değil"
Çevrede gördüklerini de anlatan Subaşı, şu ifadeleri kullandı: "Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi. Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun.
Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. 'Canım' diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun.
Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar. Öğreniyorum"
ŞEYMA'NIN AŞK ACISI!
Aşk acısı ilk defa yeni yıldan bir hafta önce yaşadığını belirten Subaşı, "Çok acı çektim. Yeni yıldan bir hafta önceydi. Üzüntüden yerlere yapıştım diyebilirim. Onu kemiklerime kadar yaşadım sonra geçti" diye konuştu.