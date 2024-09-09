Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu. 2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı. Son olarak çiftin kızları Jan Asya 2. yaşını coşkuyla kutladı! Minik Jan Asya için düzenlenen doğum günü partisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya 2 yaşında! "Çocuk hiç mi babaya benzemez!" İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler
2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıdı. Gupse Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu.
ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM
Barış Arduç kızı Jan Asya hakkında verdiği bir röportaj da şu ifadeleri kullanmıştı; "Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum."