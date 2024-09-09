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Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya 2 yaşında! "Çocuk hiç mi babaya benzemez!" İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler

Deliha filminde başlayan 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında nikah masasına oturdu. 2 sene sonra da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çift büyük mutluluk yaşadı. Son olarak çiftin kızları Jan Asya 2. yaşını coşkuyla kutladı! Minik Jan Asya için düzenlenen doğum günü partisi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 21:23 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 21:34
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya 2 yaşında! Çocuk hiç mi babaya benzemez! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler 1

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızı Jan Asya 2 yaşında! "Çocuk hiç mi babaya benzemez!" İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya 2 yaşında! Çocuk hiç mi babaya benzemez! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler 2

2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıdı. Gupse Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızı Jan Asya 2 yaşında! Çocuk hiç mi babaya benzemez! İşte doğum günü partisinden ilk görüntüler 3

ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM

Barış Arduç kızı Jan Asya hakkında verdiği bir röportaj da şu ifadeleri kullanmıştı; "Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum."

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