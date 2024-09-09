Bülent Şakrak'tan sonra aradığı aşkı onda bulmuştu! Ceyda Düvenci'nin sevgilisi Güçlü Mete ne iş yapıyor?

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı mutluluğu oyuncu Ebrü Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'de buldu! İlişkileriyle gündemde olan çift, samimi ve mutlu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ceyda Düvenci, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Güçlü Mete'ye olan sevgisini sık sık dile getiriyor. Ancak Güçlü Mete'nin ne iş yaptığı son zamanlarda merak konusu oldu.