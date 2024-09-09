Yasemin Şefkatli paylaştı! İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in ev hallerine bakın! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı oldu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştı ve ikizler kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ve babaları İdo Tatlıses birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...