Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, anne Yasemin Şefkatli ile birlikte evde geçirdikleri eğlenceli anlarla yine ilgi odağı oldu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştı ve ikizler kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in, anneleri Yasemin Şefkatli ve babaları İdo Tatlıses birlikte geçirdikleri o eğlenceli anlar...
Yasemin Şefkatli paylaştı! İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in ev hallerine bakın! İbrahim Tatlıses'in torunları böyle eğlendi...
Instagram'da 692 bin takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli, 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı.