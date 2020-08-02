Jennifer Lopez'in bornozlu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! ''Uyandığında böyleyse...'
Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak makyajsız hali ile paylaşım yapan Lopez, sosyal medyanın gündeminde. Kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni alan Jennifer Lopez, makyajsız hali ile hayranlarını ikiye böldü. 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in fotoğrafı; 'makyajsız ve doğal güzel' şeklinde yorumlanırken bazı takipçileri tarafından da 'uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım', 'Makyajsız hali böyleyse...' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu. İşte Jennifer Lopez'in uyanır uyanmaz paylaştığı bornozlu ve makyajsız fotoğrafı...
Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen ve selfie çeken Lopez, fotoğrafın altına "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in bu karesi, aldığı farklı yorumlar yüzünden takipçilerinin de kafasını karıştırdı.Hatta bazı takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü 'Sabah suratı' hashtagi üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu ve 'Sabah uyandığında böyle görünüyorsa…' şeklinde notlar yazdı. İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.