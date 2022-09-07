Barış Arduç Gupse Özay çifti bebeklerine ne isim koydu? Paylaşımı heyecan yarattı 'Paniklesin' 9 aylık hamile Gupse Özay doğurdu doğuracak!

2020 yılında dünya evine giren Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebekleri geliyor! 9 aylık hamile Gupse Özay doğurdu doğuracak! Peki Barış Arduç Gupse Özay çifti bebeklerine ne isim koydu? Paylaşımı heyecan yarattı 'Paniklesin diye koyuyorum bu fotoyu'