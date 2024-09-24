O sahne için 60 lira ücret almış! Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça nasıl keşfedildi?

Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı, yalnızca hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de gönüllerde taht kurdu. Bu karakterlerden biri de, sevimli ve yaramazlığıyla öne çıkan 'Bacaksız' rolüyle Tuncay Akça oldu. Peki, Tuncay Akça nasıl keşfedildi dersiniz? Meğer her şey bir gülüşle başlamış...
Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı, yalnızca hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de gönüllerde taht kurdu. Bu karakterlerden biri de, sevimli ve yaramazlığıyla öne çıkan 'Bacaksız' rolüyle Tuncay Akça oldu. Peki, Tuncay Akça nasıl keşfedildi dersiniz? Meğer her şey bir gülüşle başlamış...
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul gibi usta isimler Yeşilçam'ın unutulmaz yapımı Hababam Sınıfı'nda milyonların yüzünü güldürdü.
Hababam Sınıfı'na damga vuran bir diğer isim de 'Bacaksız' karakterine hayat veren Tuncay Akça. 17 Ağustos 2024 tarihinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan usta oyuncunun keşfediliş hikayesi gündem oldu.