O sahne için 60 lira ücret almış! Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça nasıl keşfedildi?

Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı, yalnızca hikayesiyle değil, unutulmaz karakterleriyle de gönüllerde taht kurdu. Bu karakterlerden biri de, sevimli ve yaramazlığıyla öne çıkan 'Bacaksız' rolüyle Tuncay Akça oldu. Peki, Tuncay Akça nasıl keşfedildi dersiniz? Meğer her şey bir gülüşle başlamış...