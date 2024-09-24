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Kaan Yıldırım'la evlenen Pınar Deniz'den eli karnında ilk poz! Erkek bebek mi geliyor?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın evliliği magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Çiftin düğünü sade ve zarif bir törenle gerçekleşti. Ancak, 1.5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu! Pınar Deniz, karnını eliyle tutarken verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Bu pozun ardından yorumlarda kısa sürede "kesin erkek bebek geliyor" yorumları havada uçuştu.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 22:57 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 23:07
Kaan Yıldırım’la evlenen Pınar Deniz’den eli karnında ilk poz! Erkek bebek mi geliyor? 1

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın evliliği magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Çiftin düğünü sade ve zarif bir törenle gerçekleşti. Ancak, 1.5 aylık hamile olduğu bilinen Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu! Pınar Deniz, karnını eliyle tutarken verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Bu pozun ardından yorumlarda kısa sürede "kesin erkek bebek geliyor" yorumları havada uçuştu.

Kaan Yıldırım’la evlenen Pınar Deniz’den eli karnında ilk poz! Erkek bebek mi geliyor? 2

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Kaan Yıldırım’la evlenen Pınar Deniz’den eli karnında ilk poz! Erkek bebek mi geliyor? 3

Çiftin evliliği magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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