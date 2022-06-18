İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz el ele! Basını görünce dut yemiş bülbüle döndüler

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı. Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.