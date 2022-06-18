İrem Sak ile 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz el ele! Basını görünce dut yemiş bülbüle döndüler
Son olarak Kuş Uçusu adlı dizide Müge karakterine hayat veren İrem Sak bir süredir NBA'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz ünlerde Alaçatı tatilinde birlikte görüntülenen çift, bu kez Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. El ele yakalanan çift basın mensuplarını görünce dut yemiş bülbüle döndü.
Ekranların sevilen oyuncusu İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük olan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile el ele görüntülendi.
"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"
Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı. Daha önce Furkan Korkmaz birlikte görüntülenen oyuncu, o dönem bu ilişkiyi yalanladığının hatırlatılması üzerine, "Siz de inandınız mı?" şeklinde karşılık verdi.
"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"
İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.
Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.