"Barbie'ye benzeyeceğim" demiş yalanları ortaya saçılmıştı! İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova son haliyle estetik kurbanı oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Ayrıca yarışmada bazı yalanları da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinden eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…
Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.
Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.
Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.