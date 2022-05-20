Bergüzar Korel bornozuyla yatak odasından paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşinin günlük rutinine bakın! Üç çocuk annesi Bergüzar...
Bergüzar Korel bornozuyla yatak odasından paylaştı! Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'daoğlu Ali'yi kucağına almıştı. 2020'de ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, geçen Kasım ayında ise kızı Leyla'ya kavuşmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği bornozlu pozunu yayınlayarak üç çocuklu hayatını takipçilerine anlattı. En doğal haliyle poz veren Korel, güzelliğiyle beğeni toplarken günlük rutiniyle takipçilerinin şaşırttı. İşte Bergüzar Korel'in yatak odasından yaptığı bornozlu paylaşımı...
20.05.2022 00:51 - Son Güncelleme: 20.05.2022 00:51
Binbir Gece dizisinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi.
10 yıl aradan sonra ikinci kez anne-baba olan oyuncu çift, bebeklerine Han adını vermişti. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geçen Kasım ayında ise kızları Leyla'ya kavuştu.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hem hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.