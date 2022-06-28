Yeşilçam yıldızı Ediz Hun hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı! Kadir İnanır ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...
Yeşilçam yıldızı Ediz Hun hakkında şaşırtan gerçek! Yuvasız Kuşlar, Uykusuz Geceler, Son Mektup, Yumurcağın Tatlı Rüyaları gibi birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ediz Hun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane oyuncuların Hun'un özellikle yaşı merak edildi. Kariyerine 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başlayan ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya giren oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Usta oyuncunun meslektaşı Kadir İnanır ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Ediz Hun kaç yaşındaymış...
28.06.2022 21:06 - Son Güncelleme: 28.06.2022 21:06
Ediz Hun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane oyuncuların Hun'un özellikle yaşı merak edildi.