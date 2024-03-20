Bahar'ın yıldızını tanıdınız mı? O zamanlar daha minicikti! Mehmet Yılmaz Ak'ın partnerinden bomba kare: "Gözler hiç değişmemiş"

Bahar'ın yıldızını tanıdınız mı? Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ile bir araya gelen başarılı oyuncu Demet Evgar'ın çocukken çekilen fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. İşte 'yıllar geçse de hiç değişmemiş' dedirten sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği dizide 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu.
Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.