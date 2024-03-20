Bahar'ın yıldızını tanıdınız mı? O zamanlar daha minicikti! Mehmet Yılmaz Ak'ın partnerinden bomba kare: "Gözler hiç değişmemiş"

Bahar'ın yıldızını tanıdınız mı? Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya ile bir araya gelen başarılı oyuncu Demet Evgar'ın çocukken çekilen fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. İşte 'yıllar geçse de hiç değişmemiş' dedirten sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...