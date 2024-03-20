Bebeğin doğum tarihine plan yapıldı! Ebru Gündeş'in 4.5 aylık hamile olduğu konuşuluyordu! Gerçek böyle ortaya çıktı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladı ve daha sonra evlendiler. Ancak son günlerde magazin dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. Jet evliliğin sebebinin ise Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu ortaya atıldı. Magazin gündemi bu iddiayla çalkalanırken dün ise ünlü şarkıcı bu iddialara imalı bir paylaşımla yanıt verdi. 4,5 aylık hamile olan ünlü şarkıcının haziran- temmuz arasında doğum yapması beklenirken Gündeş tarafından yayımlanan konser takvimine göre bu aylar oldukça yoğun geçecek... İşte detaylar...