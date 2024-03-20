37 yaşındaki Gonca Vuslateri sessiz sedasız evlendi! Bebeğinin babasını sır gibi saklıyordu! Eşiyle fotoğrafına ilk yorum Bengü'den...

Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri filmin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. Adını gizli tuttuğu sevgilisinden 4,5 aylık hamile olan Gonca Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. Bugün ise Gonca Vuslateri "Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda "bu adam" dediğim. Hâlâ da o adam." diyerek anlattığı sevgilisiyle doğumdan önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşi Levent'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşte Gonca Vuslateri'nin sır gibi sakladığı eşi...