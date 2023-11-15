Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'ın skandalları! "Sevişmeden aşık olmam" Nihat Doğan'la kulis skandalını Dilan Polat'ın kankası ifşalamıştı

Bir moda yarışması sonrası şöhrete kavuşan sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan ile Bahar Candan polis tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşlerin, 100 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne üye oldukları iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiren kardeşlerin anneleri Umut Candan'ın da sicili epey kabarık. Umut Candan'ın, Nihat Doğan'la kuliste ilişkiye girmesi skandalları hala hafızalardaki yerini korurken, Candan'ın Koreli genç erkekler hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
Sosyal medya fenomeni ve eski "İşte Benim Stilim" yarışmacısı Bahar Candan ile güzellik salonu sahibi ablası Nihal Candan yeniden gündemde ama bu kez bambaşka bir konuyla.
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç'un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.
CANDAN KARDEŞLERİ REKLAM YÜZÜ OLARAK KULLANMIŞ
Polis soruşturma kapsamında dün sosyal medya fenomenleri Gül Nihal Candan (Çiçek) ile (Alisya) Bahar Candan'ı gözaltına aldı. Çete liderlerinden Onur Apaydın'ın tuzağına düşürmek istediği müştekileri lüks restoranlara çağırarak yemek yedirdiği ve bu sırada sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptığı belirlendi. Apaydan'ın bu tanıtımlarda arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.