Bahar ve Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'ın skandalları! "Sevişmeden aşık olmam" Nihat Doğan'la kulis skandalını Dilan Polat'ın kankası ifşalamıştı

1 Sosyal medya fenomeni ve eski "İşte Benim Stilim" yarışmacısı Bahar Candan ile güzellik salonu sahibi ablası Nihal Candan yeniden gündemde ama bu kez bambaşka bir konuyla.

2 İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, 3 yıl önce İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren Koç'un liderliğini yaptığı çeteyi çökertti. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı ve 90 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Çetede Onur Apaydın'ın liderliğindeki başka bir ekibin de "ucuz araç" sözüyle 13 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Bu çete de polis ekiplerince çökertildi.