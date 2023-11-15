Arzum Onan'dan akşam güneşi pozu "Vallahi boşanmak size yaradı bir güzellik sardı sizi" 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan ayrılmıştı

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Arzum Onan bu kez, akşam güneşi pozuyla adından söz ettirdi. İşte Onan'ın o paylaşımı.
27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Mahkemeye el ele giden çift herkesişaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."