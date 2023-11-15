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30 günde 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40'lık oyuncunun 58 KG olma sırrı! Meğer hem makarna hem tatlı yiyerek...

Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz karakterlerinden Hürrem Sultan olarak tanınan Meryem Uzerli bakın nasıl kilo vermiş! Türkiye'de oyunculuğa başladığı ilk dönemde 70 kilonun üzerinde bulunan Uzerli şimdilerde mükemmel fiziğiyle dikkat çekiyor. Kızlarının doğumunun ardından 40 yaşına rağmen fit formunu koruyan Uzerlinin zayıflık sırlarını sizler için derledik. İşte Meryem Uzerli'nin kilo verme sırrı...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 18:17 Güncelleme 15 Kasım 2023, 18:17
30 günde 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40’lık oyuncunun 58 KG olma sırrı! Meğer hem makarna hem tatlı yiyerek... 1

2021 yılında ikinci kez anne olan 40 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümünden neredeyse 10 kilo vererek ayrıldı. İşte Meryem Uzerli'nin kilo verme sırrı...

30 günde 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40’lık oyuncunun 58 KG olma sırrı! Meğer hem makarna hem tatlı yiyerek... 2

DİYETİSYENİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz yılllarda Meryem Uzerli'ye danışmanlık veren bir diyetisyen, ünlü oyuncunun zayıflama süreci hakkında şu açklamalarda bulundu;

30 günde 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40’lık oyuncunun 58 KG olma sırrı! Meğer hem makarna hem tatlı yiyerek... 3

"Meryem Hanım, kilolarını kısa bir sürede verdi. Vücut kas kaybetmedi. Her gün 2.5 litre suyunu içti. Kilo verirken cildinde bir sarkma, çökme de olmadı. Meryem Hanım'ın porselen gibi bir cildi var, ayrıca yaşının genç oluşu ve cilt yapısının özelliğinin bunda etkisi var..."

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