30 günde 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40'lık oyuncunun 58 KG olma sırrı! Meğer hem makarna hem tatlı yiyerek...

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"Meryem Hanım, kilolarını kısa bir sürede verdi. Vücut kas kaybetmedi. Her gün 2.5 litre suyunu içti. Kilo verirken cildinde bir sarkma, çökme de olmadı. Meryem Hanım'ın porselen gibi bir cildi var, ayrıca yaşının genç oluşu ve cilt yapısının özelliğinin bunda etkisi var..."