Bahar Candan'ın koltuk altlarını gören yüz buruşturuyor 'bu ne hal Bahar!' 'Bakireyim ama hamileyim' açıklaması olan Candan...
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı İşte Benim Stilim yarışması sayesinde şöhrete kavuşan Bahar Candan, yaptığı ilginç açıklamalar, hal ve hareketleriyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bahar Candan, bu kez de koltuk altlarıyla gündemde. Lüks bir aracın içinden paylaşım yapan Bahar Candan görenleri şaşkına çevirdi. İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı.
Moda yarışmacıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medyada 552bin takipçili bir hesaba sahip. Her anını paylaşan Bahar Candan arabasından yaptığı paylaşımla olay oldu.
Al Sana Haber programının yorumcularından olan Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Yarışma programında ünlendikten sonra gerek paylaşımlara gerekse yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Candan hayatının her anını takipçilerine sunuyor.
Lüks yaşantasıyla da dikkat çeken Bahar Candan son olarak arabasının içinde poz verdi. Ancak Candan'ın bu pozu hayranlarını pek mutlu etmedi. Kimi Candan'ın göğüs dekoltesine takılırken kimi de koltuk altına dair yorumlar yaptı.
Bahar Candan'ın pozuna gelen yorumlar genellikle koltuk altının temiz olmadığı yönündeydi. Sosyal medya fenomenine gelen yorumlardan bazıları şöyle: