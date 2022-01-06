Güldür Güldür Bilal’in dünyalar güzeli eşi aşk pozu paylaştı herkes ’ne şanslısın Onur’ demeden edemedi! Onur Buldu’nun eşi...

Öğretmen olan Duygu Kozoğlu Buldu da eşiyle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Onur Buldu ve öğretmen eşinin aşk pozlarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Yengelerin en güzeli", "Çok güzel bir çiftsiniz", "Ne şanslısın Onur" yorumlarında bulundu. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.