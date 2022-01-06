Güldür Güldür Bilal'in dünyalar güzeli eşi aşk pozu paylaştı herkes 'ne şanslısın Onur' demeden edemedi! Onur Buldu'nun eşi...
Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
06.01.2022 14:50
- Son Güncelleme: 06.01.2022 15:18
'Güldür Güldür Show'daki tiplemeleriyle sıkça adından söz ettiren Onur Buldu, bir buçuk yıl önce Duygu Koz'la evlenmişti. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine dair çok yorum ve paylaşımda bulunmayan Onur Buldu ve eşinden aşk pozu geldi.
Öğretmen olan Duygu Kozoğlu Buldu da eşiyle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Onur Buldu ve öğretmen eşinin aşk pozlarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Yengelerin en güzeli", "Çok güzel bir çiftsiniz", "Ne şanslısın Onur" yorumlarında bulundu. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.