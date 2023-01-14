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Haberler Magazin Bahar Candan'ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan'ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan bu kez kalçasını paylaşmaya çalıştı. Candan'a "Allah seni ıslah etsin" yorumları yağdı.

14.01.2023 10:09 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:11
Bahar Candan’ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi Allah seni ıslah etsin ıslah

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal bir paylaşımla gündemde.

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Bahar Candan’ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi Allah seni ıslah etsin ıslah

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan’ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi Allah seni ıslah etsin ıslah

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan’ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi Allah seni ıslah etsin ıslah

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

Bahar Candan’ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bu kez kalçasını açarak poz verdi Allah seni ıslah etsin ıslah

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı.

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