Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra: "Şımarıklık değil..."

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, ''Mehmet kişisini boşuyorum.Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim'' ifadelerini kullandı.