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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra: "Şımarıklık değil..."

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra: "Şımarıklık değil..."

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu. Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle aylar önce gündemden düşmeyen Ece Ronay, Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir mutlu bir evlilik süren Ece Ronay, ilk önce eşinden boşanacağını, ardından ise kararını değiştirdiğini işte bu ifadelerde açıkladı.

13.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 13.01.2023 15:41
Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay’dan olay açıklama! Önce ’Mehmet kişisini boşuyorum’ dedi sonra: Şımarıklık değil...

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay’dan olay açıklama! Önce ’Mehmet kişisini boşuyorum’ dedi sonra: Şımarıklık değil...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay’dan olay açıklama! Önce ’Mehmet kişisini boşuyorum’ dedi sonra: Şımarıklık değil...

Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını açıkladı.


Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay’dan olay açıklama! Önce ’Mehmet kişisini boşuyorum’ dedi sonra: Şımarıklık değil...

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, ''Mehmet kişisini boşuyorum.Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay’dan olay açıklama! Önce ’Mehmet kişisini boşuyorum’ dedi sonra: Şımarıklık değil...

Ece Ronay, daha sonra ise eşinin yaptığı hatayı anladığını ve o yüzden boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Ece Ronay'dan boşanma açıklaması

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