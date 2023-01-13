Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra: "Şımarıklık değil..."
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu. Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle aylar önce gündemden düşmeyen Ece Ronay, Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir mutlu bir evlilik süren Ece Ronay, ilk önce eşinden boşanacağını, ardından ise kararını değiştirdiğini işte bu ifadelerde açıkladı.
13.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 13.01.2023 15:41
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu.
Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını açıkladı.
Ece Ronay, daha sonra ise eşinin yaptığı hatayı anladığını ve o yüzden boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.