Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah oldu peki Behlül kim? Kerem Bürsin, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş...
Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah oldu, peki Behlül kim? Kerem Bürsin, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i olurken, yeni Behlül'ün kim olacağı merak konusu oldu.
"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"
Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i oldu, peki Behlül kim? Efsane geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'tan gelen o paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu.
Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda da yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi.