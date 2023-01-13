Aşk-ı Memnu’nun yeni Bihter’i Farah Zeynep Abdullah oldu peki Behlül kim? Kerem Bürsin, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş...

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu.