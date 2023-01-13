Bahar Candan'ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızmıştı! Bahar Candan kalçasını açarak poz verdi eğilince de.... "Allah seni ıslah etsin ıslah"
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan bu kez kalçasını paylaşmaya çalıştı. Candan'a "Allah seni ıslah etsin" yorumları yağdı.
13.01.2023 15:38 - Son Güncelleme: 13.01.2023 15:38
Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal bir paylaşımla gündemde.
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.