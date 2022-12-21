Bahar Candan'ın asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sızdı 'Allah ıslah etsin' Annesinin kuliste Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan yetmedi üzerine bir de bu anları Instagram hesabında paylaştı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bahar Candan için 'Allah ıslah etsin' yorumunda bulundu.
21.12.2022 08:25 - Son Güncelleme: 21.12.2022 08:26
Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde anneleri Umut Candan'ın kuliste Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilen kardeşlerden Bahar Candan çırılçıplak asansöre bindi. İşte o anlar...
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.