Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti sosyal medyada yorum yağdı: "Ojeyle namaz kılınır mı?"
Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı. Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden namaza başlayacağını ve namaz için gerekli olan malzemeleri aldığını açıklamıştı. İşte Benim Stilim yarışmacıları arasında yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir başka isim Nazlı Hamarat da başörtülü halini paylaşıp namaz kıldığını söyledi. Ancak Hamarat'ın ojeli tırnaklar dikkat çekince sosyal medyada eski yarışmacıya yorum yağdı.
"OJEYLE NAMAZ KILINIR MI?"
Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti, sosyal medyada Nazlı Hamarat'a yorum yağdı.
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nazlı Hamarat daha önce çocuğuna içki içirdiği görüntüler ile izleyenleri şoke etmişti.
Nazlı Hamarat başörtülü halini paylaşarak "Namaz kılanların rabbim tüm dualarını kabul etsin inşallah. Namazı akşam ezanını kıldıktan sonra Recep ayı namazını kılmayı bu sene bana rabbim nasip etti" dedi. Ancak Nazlı Hamarat'ın o anlardaki ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı. Eski yarışmacıya tırnaklarından dolayı birçok mesaj geldi.
Nazlı Hamarat bir paylaşım daha yaparak "Size artık leş kargaları diyorum. Önemli olan bence namazı kılabilmek. 30 rekat namaz kıldım, üzerine yatsıyı kıldım ondan önce akşamı kıldım yani siz hesap edin. Önemli olan kılmak. Ojeli ojesiz abdestli abdestlik önemli olan bu gece her şeyi rabbimden istemek" diyerek kızdı. Hamarat daha sonra ise "Ojeyle namaz kılınır mı kılınmaz mı bir çekim yaptım" dedi.