Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti sosyal medyada yorum yağdı: "Ojeyle namaz kılınır mı?"

Nazlı Hamarat bir paylaşım daha yaparak "Size artık leş kargaları diyorum. Önemli olan bence namazı kılabilmek. 30 rekat namaz kıldım, üzerine yatsıyı kıldım ondan önce akşamı kıldım yani siz hesap edin. Önemli olan kılmak. Ojeli ojesiz abdestli abdestlik önemli olan bu gece her şeyi rabbimden istemek" diyerek kızdı. Hamarat daha sonra ise "Ojeyle namaz kılınır mı kılınmaz mı bir çekim yaptım" dedi.