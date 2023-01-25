Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'den bornozlu poz "Anadan doğma poz veriyorlar..." Sevgili deniyorlardı Burak'ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'den bornozlu poz "Anadan doğma poz veriyorlar..." Sevgili deniyorlardı Burak'ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anların etkisi dinmemişken ardından Burak Deniz'in iç çamaşırlı paylaşımı geldi. Ancak görünen o ki dizi kamera arkasıyla gündeme gelmeye devam edecek.

25.01.2023 09:52 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:53
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’den bornozlu poz Anadan doğma poz veriyorlar... Sevgili deniyorlardı Burak’ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Şahmaran yayınlandığı günden bu yana beklentiyi karşılamasa da, cinsel içerikli sahneleri, oyuncuların kamera arkası halleriyle ile söz ettiriyor kendisinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’den bornozlu poz Anadan doğma poz veriyorlar... Sevgili deniyorlardı Burak’ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Oyuncular da kamera arkası görüntülerini paylaşmaya başladı dizinin yayınlanmasının ardından.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’den bornozlu poz Anadan doğma poz veriyorlar... Sevgili deniyorlardı Burak’ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Dizideki çıplak sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burak Deniz de sette verdiği bir pozla gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’den bornozlu poz Anadan doğma poz veriyorlar... Sevgili deniyorlardı Burak’ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in sette çekilen beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’den bornozlu poz Anadan doğma poz veriyorlar... Sevgili deniyorlardı Burak’ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...

Oyuncunun tepkisini çektiği iddia edilen Turagay, paylaşımı dakikalar içinde silmişti.

SON DAKİKA