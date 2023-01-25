Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'den bornozlu poz "Anadan doğma poz veriyorlar..." Sevgili deniyorlardı Burak'ın beyaz çamaşırlı pozu sonrası...
Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anların etkisi dinmemişken ardından Burak Deniz'in iç çamaşırlı paylaşımı geldi. Ancak görünen o ki dizi kamera arkasıyla gündeme gelmeye devam edecek.
25.01.2023 09:52 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:53
Dizideki çıplak sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burak Deniz de sette verdiği bir pozla gündem olmuştu.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in sette çekilen beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı.